НСА: состоялось обсуждение недостаточности уровня развития агрострахования в Алтайском крае

Развитие агрострахования в Алтайском крае отстаёт от его уровня в России и Сибирском федеральном округе – эта ситуация и пути ее преодоления были обсуждены на научно-практической конференции «Агрострахование как механизм компенсации ущерба сельхозтоваропроизводителей», в которой по приглашению организаторов принял участие Национальный союза агростраховщиков.