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НСА: состоялось обсуждение недостаточности уровня развития агрострахования в Алтайском крае

НСА: состоялось обсуждение недостаточности уровня развития агрострахования в Алтайском крае

Развитие агрострахования в Алтайском крае отстаёт от его уровня в России и Сибирском федеральном округе – эта ситуация и пути ее преодоления были обсуждены на научно-практической конференции «Агрострахование как механизм компенсации ущерба сельхозтоваропроизводителей», в которой по приглашению организаторов принял участие Национальный союза агростраховщиков.

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