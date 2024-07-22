Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Starovoytov
    Что не так стало в живом русском языке, кто его 100 лет перестраивает и на какой лад? Помните в знаменитой "Гренаде" ...Чужие
  • людмила
    Те, кто присоединился, определились и воевали за свободу еще до присоединения, так что не давите на жалость.Чужие
  • Svetlana Yamashkina
    осталось пожелать этому депутату, чтобы его отметелила толпа его любимых обдолбанных мигрантов.ДЕПУТАТ ПОШЁЛ ПРО...

Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой Сороса. Открыл Америку...

Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой Сороса. Открыл Америку...

В 2020-м именно пособник фашистов Дьёрдь Шварц (он же миллиардер Джордж Сорос) и Клинтоны выбрали Камалу Харрис - по итогам долгого и мучительного отбора - для роли кандидата в вице-президенты в связке с Джо Байденом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх