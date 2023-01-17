Военное обозрение

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Передача Украине «колёсных танков» AMX-10RC: далеко не бесполезные игрушки

Передача Украине «колёсных танков» AMX-10RC: далеко не бесполезные игрушки

Ну, как говорится, дождались. Если несколько месяцев назад версия о возможной передаче Украине какой-то чуть более тяжёлой, чем разного рода броневики, бронетехники западных образцов казалась маловероятной, то теперь ворота почти открылись на полную.

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