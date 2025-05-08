Новый стандарт лечения рака шейки матки: что важно знать о послеоперационном здоровье

Группа исследователей под руководством Сара Фергюсон (Sarah Ferguson) из Онкологического центра принцессы Маргарет (Princess Margaret Cancer Centre) обнаружила, что для людей с низким риском и ранними стадиями рака шейки матки простая гистерэктомия, при которой удаляется только матка и шейка матки, не уступает по эффективности более инвазивной радикальной гистерэктомии.
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