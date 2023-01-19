Аргументы недели

98 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина каюмова (Хорошая)
    Господи,когда у нас будут говорить на нормальном русском языке???Понахватали западных слов,порой ни значения ни перев...Депутат Госдумы З...
  • Сергей Кочегаров
    - Ты знаешь, где живут самые тупые люди? - спрашивает хохол у молдаванина. - Зато у нас вино самое лучшее!Президент Молдави...
  • Марина Петрова
    Сейчас они не соблюдают никаких договоренностей, захотят и примут, лишь бы навредить России. Сами молдаване должны по...Президент Молдави...

NYT: администрация Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму

NYT: администрация Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные средства для удара по Крымскому полуострову.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх