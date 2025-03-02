Квадроберов назвали неактуальными

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и заслуженный артист России Денис Майданов заявил, что нет смысла в разработке законопроекта о контроле над квадробингом, поскольку тема не является больше актуальной.
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