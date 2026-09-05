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Мировое обозрение

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Эффективность кислородной плазмы выросла в несколько раз при умеренном снижении давления

Эффективность кислородной плазмы выросла в несколько раз при умеренном снижении давления

Исследователи Токийского столичного университета обнаружили неожиданный эффект: снижение давления всего на несколько процентов от атмосферного увеличивает эффективность кислородной плазмы в разы.

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