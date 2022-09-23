Как победить страх перед мобилизацией: СОС-алгоритм от эксперта

Новости последних дней выбили из колеи многих россиян — обоих полов и всех возрастов. Частичная мобилизация касается преимущественно молодых мужчин, имеющих опыт военной службы, но за всеми ними — родители, жены, невесты, дети, сестры и братья.
Новости последних дней выбили из колеи многих россиян — обоих полов и всех возрастов. Частичная мобилизация касается преимущественно молодых мужчин, имеющих опыт военной службы, но за всеми ними — родители, жены, невесты, дети, сестры и братья.
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