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Как победить страх перед мобилизацией: СОС-алгоритм от эксперта

Как победить страх перед мобилизацией: СОС-алгоритм от эксперта

Новости последних дней выбили из колеи многих россиян — обоих полов и всех возрастов. Частичная мобилизация касается преимущественно молодых мужчин, имеющих опыт военной службы, но за всеми ними — родители, жены, невесты, дети, сестры и братья.

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