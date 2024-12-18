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Процессоры Core Ultra 200S скоро заработают как было задумано — Intel отчиталась об у...

Процессоры Core Ultra 200S скоро заработают как было задумано — Intel отчиталась об у...

Процессоры Core Ultra 200S скоро заработают как было задумано — Intel отчиталась об устранении ключевых проблемIntel объявила о выпуске первых обновлений, которые должны исправить проблемы с производительностью процессоров Arrow Lake серии Core Ultra 200S, выявленные после их запуска.

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