Процессоры Core Ultra 200S скоро заработают как было задумано — Intel отчиталась об у...

Процессоры Core Ultra 200S скоро заработают как было задумано — Intel отчиталась об устранении ключевых проблемIntel объявила о выпуске первых обновлений, которые должны исправить проблемы с производительностью процессоров Arrow Lake серии Core Ultra 200S, выявленные после их запуска.
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