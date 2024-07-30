"Хоронить пока ещё рано": политологи оценили шансы Зеленского в "шакалячем торге"

© Пресс-служба президента Украины Вчера 231 прочитал Пора ли Зеленскому задумываться о написании мемуаров и готово ли его нынешнее окружение к такому развитию событий? Об этом сегодня задумываются не только украинские политологи Владимир Зеленский может разыграть сценарий второго срока в президентском кресле.
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