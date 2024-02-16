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Мы соседи по планете

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12 отличных рабочих лайфхаков, которые пригодятся в любой момент

12 отличных рабочих лайфхаков, которые пригодятся в любой момент

Бесит вечно искать конец скотча? Или копаться в своем ящике с инструментами? А может, забивая гвозди, вам приходилось попадать себе по пальцам? Тогда эта статья для вас! Здесь собраны всевозможные советы швеям, офисным работникам, владельцам очков и тем, кто просто ходит по магазинам – короче говоря, полезные советы для всех, которые могут пригодиться в любое время.

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