Александр Розенбаум готов вернуться в скорую помощь и заняться врачебной практикой

Народный артист России Александр Розенбаум, обладающий медицинским дипломом, рассказал, что готов вернуться к работе в скорой помощи.
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