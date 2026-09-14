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Guatemala president links drug traffickers to fuel protests

Guatemalan President Bernardo Arévalo accused politicians of working with drug traffickers, gangs and organized crime to finance fuel-price protests.

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