19FortyFive: Китай вырвался вперед в самолетах шестого поколения, но ненадолго

Хотя Китай вырывается вперед в гонке за истребитель шестого поколения с демонстрацией прототипа, другие страны, в первую очередь – Соединенные Штаты, уже готовы догнать и перегнать его, отмечает портал 19FortyFive.
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