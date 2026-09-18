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«Русская Эммануэль» советского экрана: почему звезда «Ночных забав» бросила кино и стала миллионершей в США

«Русская Эммануэль» советского экрана: почему звезда «Ночных забав» бросила кино и стала миллионершей в США

В начале 1990-х годов Александра Колкунова находилась на самом пике кинематографической славы. Молодая актриса привлекала режиссёров яркой внешностью и абсолютной перед камерой раскованностью, за что зрители и пресса быстро окрестили её «русской Эммануэль».

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