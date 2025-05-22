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Царьград

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КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Японского моря утром в четверг

КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Японского моря утром в четверг

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря из района Сондок. Это первая подобная активность за последние две недели.

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