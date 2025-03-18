Николай БОЛЬШАКОВ В День венгерской революции 1848 года премьер-министр Виктор Орбан обратился к руководству Евросоюза, выдвинув 12 жёстких требований, причём все они идут вразрез с общей европейской политикой.
НА ТРЕБОВАНИЯ ОРБАНА БРЮССЕЛЬ ОТВЕТИЛ МАЙДАНОМ
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Eduard
Правильно,хватит в аферах Брюссельских жуликов участвовать!
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9 час.
Eduard
100%
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
Я опасаюсь за жизнь орбана. Западу запросто убить человека, если он им не угоден...
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9 час.
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