ВС РФ освободили три населенных пункта в Сумской области и ДНР

Об этом сообщило Минобороны.Фото: Изображение создано Chat GPTРоссийские военные за сутки освободили населенный пункт Локня в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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