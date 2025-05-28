Петербуржцы подали около 23 миллионов обращений на получение госуслуг и сервисов

В первом квартале этого года В первом квартале этого года зафиксировано около 23 миллионов обращений к государственным сервисам, включая подачу заявлений на получение госуслуг и межведомственные запросы, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по информатизации и связи Петербурга.