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Проект «Contra->RU» предлагает гражданам России сливать информацию о Крыме и Донбассе

Проект «Contra->RU» предлагает гражданам России сливать информацию о Крыме и Донбассе

15 декабря в одном из киевских пресс-центров состоялась презентация нового антироссийского «общественного проекта» «Contra->RU», направленного на сбор экономической и персональной информации с «временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса».

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