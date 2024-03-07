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Цветы, стихи и челленджи: пользователей VK ждут весенние проекты от звезд и поэтов

Цветы, стихи и челленджи: пользователей VK ждут весенние проекты от звезд и поэтов

МОСКВА, 7 марта, ФедералПресс. Пользователи платформ VK («ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен») смогут слушать стихи в исполнении поэтов, актеров и писателей, узнать личные истории знаменитостей и смотреть трансляции джазовых и симфонических концертов.

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