Цветы, стихи и челленджи: пользователей VK ждут весенние проекты от звезд и поэтов

МОСКВА, 7 марта, ФедералПресс. Пользователи платформ VK («ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен») смогут слушать стихи в исполнении поэтов, актеров и писателей, узнать личные истории знаменитостей и смотреть трансляции джазовых и симфонических концертов.
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