Пограничники Ирана блокировали попытку проникновения группы со взрывчаткой

Попытку проникновения группы террористов со взрывчаткой через ирано-иракскую границу пресекли иранские пограничники, заявил командующий пограничной службой Ирана бригадный генерал Ахмад Али Гударзи 12 января, сообщает Tasnim.
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