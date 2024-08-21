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Появилось видео момента крушения суперяхты с миллиардерами

В Сети появилось видео момента крушения суперяхты Bayesian у берегов Сицилии. На судне в этот момент находились британский мультимиллионер Майк Линч и председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер.

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