Появилось видео момента крушения суперяхты с миллиардерами

В Сети появилось видео момента крушения суперяхты Bayesian у берегов Сицилии. На судне в этот момент находились британский мультимиллионер Майк Линч и председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер.
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