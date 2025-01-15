Слово года, подрывающее доверие в бизнесе

В деловой среде 2024 года наиболее подрывным для доверия стало слово «гарантируем». Согласно опросу Международной ассоциации профессионалов продаж (IASP), 18% респондентов посчитали, что такая формулировка вызывает скептицизм и недоверие, часто воспринимаясь как голословное утверждение.