Слово года, подрывающее доверие в бизнесе

В деловой среде 2024 года наиболее подрывным для доверия стало слово «гарантируем». Согласно опросу Международной ассоциации профессионалов продаж (IASP), 18% респондентов посчитали, что такая формулировка вызывает скептицизм и недоверие, часто воспринимаясь как голословное утверждение.
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