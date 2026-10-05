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Курские новости

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До 5 выросло число пострадавших после атаки БПЛА на улице Энгельса в Курске

До 5 выросло число пострадавших после атаки БПЛА на улице Энгельса в Курске

Среди пострадавших - 13-летний подросток и 54-летняя женщина с травмой головы. Также под наблюдение врачей взята 8-летняя девочка.

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