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Царьград

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ABC: Криста Пайк пришла в сознание после смертельных инъекций

ABC: Криста Пайк пришла в сознание после смертельных инъекций

Гражданка США Криста Пайк пришла в сознание после двух смертельных инъекций в Теннесси. Её осудили за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году.

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