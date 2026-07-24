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Царьград

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Зеленский заявил о готовности приехать в США для подписания мира с Россией

Зеленский заявил о готовности приехать в США для подписания мира с Россией

Зеленский опроверг слухи о наркотиках и заявил о готовности подписать мир с Россией.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что готов лично прибыть в Соединённые Штаты для подписания мирного соглашения с Россией.

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