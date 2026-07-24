Зеленский опроверг слухи о наркотиках и заявил о готовности подписать мир с Россией.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что готов лично прибыть в Соединённые Штаты для подписания мирного соглашения с Россией.