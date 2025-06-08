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Российский флот получил атомную подлодку "Белгород" с подводным дроном и ядерными торпедами Посейдон

Российский флот получил атомную подлодку "Белгород" с подводным дроном и ядерными торпедами Посейдон

Российский флот продолжает наращивать свои возможности. На вооружении ВМФ России поступила атомная подлодка К-329 "Белгород", которая выделяется не только своими размерами, но и уникальными функциями.

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