Indians Panic After Trump Sabotages Tech Firm Green Card Pipeline On October 8, 2026, Vice President JD Vance and Labor Secretary Keith Sonderling announced that the Department of Labor will not accept any new PERM applications (Permanent Labor Certification) or process any pending applications involving a list of prominent tech firms.
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