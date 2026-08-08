Ты справишься, пап...

Владимир Аверков если Саше было так скучно на пенсии,что же он на работу не устроился?...хороший электрик нарасхват был всегда...

Элеонора Коган Зато пёсик -малыш Венечка полностью изменил его жизнь и теперь в его душе всегда весна!!!!!Аня и Игорь специально привезли ему собачку, чтобы жизнь заиграла для него новыми красками!!!И Венечка с этим справился!!И наславу!!!