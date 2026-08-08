Заметки о животных — Саш, ну сколько можно спать? — Елена уже в четвёртый раз заглянула в спальню и тяжело вздохнула, посмотрев на мужа, который накрылся одеялом с головой.
Ты справишься, пап...
Комментарии
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Владимир Аверков
если Саше было так скучно на пенсии,что же он на работу не устроился?...хороший электрик нарасхват был всегда...
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4 н.
Элеонора Коган
Зато пёсик -малыш Венечка полностью изменил его жизнь и теперь в его душе всегда весна!!!!!Аня и Игорь специально привезли ему собачку, чтобы жизнь заиграла для него новыми красками!!!И Венечка с этим справился!!И наславу!!!
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4 н.
bobmihal Krylov
Это электрики на расхват, а он мастер, наряды, приказы и т.д. Кому он на хрен нужен!
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1 н.
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