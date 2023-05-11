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Капитан «Милана» Калабрия о 0:2 от «Интера»: «Мы настроились не лучшим образом. В ответном матче нужно отдать все силы»

Команды провели первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов. «Мы настроились не лучшим образом. Они показали отменную реализацию, это и решило исход матча.

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