Трамп быстро наведёт порядок в Европе Российский лидер выразил уверенность, что Дональд Трамп, если снова станет президентом США, оперативно установит жёсткие правила взаимодействия с европейскими странами.
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