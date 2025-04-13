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Царьград

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Украина потеряла пятый из 12 доставленных Нидерландами истребителей F-16

Украина потеряла пятый из 12 доставленных Нидерландами истребителей F-16

На Украине из 12 доставленных Нидерландами истребителей F-16 осталось лишь семь. Генерал-майор Владимир Попов сообщил, что уже пять самолетов были потеряны, один из них из-за возможного дружественного огня фиксированной системой ПВО.

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