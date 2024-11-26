Житель США пережил клиническую смерть и через 4 года убил наркодилера

Американец пережил 45-минутную остановку сердца, а потом стал преступников, убив наркоторговца.Житель американского штата Вашингтон Майкл Кнапински пережил клиническую смерть и через четыре года стал убийцей, сообщает Komo News.
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