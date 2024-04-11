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Несовершеннолетним предложили запретить управлять электросамокатами

Доктор юридических наук, профессор заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил рассмотреть вопрос об исключении возможности использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицами, не достигшими совершеннолетия.

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