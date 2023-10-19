Генеральный директор криптобиржи Binance France подала в отставку

Стефани Кабоссиорас, генеральный директор французского подразделения крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, решила уйти со своей должности на фоне продолжающихся юридических баталий, с которыми компания сталкивается с финансовыми регуляторами как в США, так и в Европе.