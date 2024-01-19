В Приамурье мужчина хотел заживо сжечь родственников в бане

В Приамурье 39-летний местный житель пил спиртные напитки вместе со своими родственниками. Однако в какой-то момент возник конфликт, в результате чего мужчина взял канистру с бензином и вылил жидкость в банную печь, вызвав тем самым пожар.
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