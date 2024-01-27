808 из Hi-Fi Rush теперь няшный чибик — открылись предзаказы на котика в формате Nend...

808 из Hi-Fi Rush теперь няшный чибик — открылись предзаказы на котика в формате NendoroidЯпонская Good Smile Company начала принимать предварительные заказы на новую фигурку из серии Nendoroid — в чиби формате предстанет 808 из ритм-хита Hi-Fi Rush от Tango Gameworks.
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