808 из Hi-Fi Rush теперь няшный чибик — открылись предзаказы на котика в формате Nend...

808 из Hi-Fi Rush теперь няшный чибик — открылись предзаказы на котика в формате NendoroidЯпонская Good Smile Company начала принимать предварительные заказы на новую фигурку из серии Nendoroid — в чиби формате предстанет 808 из ритм-хита Hi-Fi Rush от Tango Gameworks.