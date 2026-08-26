РЖД увеличили грузооборот на 6,5% в июле 2026 года

"Российские железные дороги" (РЖД) работают над восстановлением погрузки и грузооборота. В июле 2026 года погрузка увеличилась на 0,1%, составив 92,2 млн тонн, несмотря на общее снижение на 0,8% с января по июль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии