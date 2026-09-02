Адам Бэк инвестирует еще $8,8 млн. в Capital B

Французская компания с BTC-казначейством Capital B объявила о привлечении 7,6 млн. евро ($8,8 млн) от Адама Бэка в рамках частного размещения акций, выпущенных с премией в 15,4% к цене закрытия 1 сентября.
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