Вучич выразил поддержку КНР в тайваньском вопросе

Президент Сербии Александр Вучич выразил поддержку КНР в вопросе принадлежности Тайваня. Соответствующую позицию он изложил в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита Си Цзиньпина в Белград.
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