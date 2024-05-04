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Вучич выразил поддержку КНР в тайваньском вопросе

Вучич выразил поддержку КНР в тайваньском вопросе

Президент Сербии Александр Вучич выразил поддержку КНР в вопросе принадлежности Тайваня. Соответствующую позицию он изложил в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита Си Цзиньпина в Белград.

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