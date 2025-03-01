Зеленский заявил, что Великобритания одобрила ему кредит, который погасит Россия

Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания предоставит Киеву кредит. Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны и будут погашены за счет доходов от замороженных активов России.
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