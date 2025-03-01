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Зеленский заявил, что Великобритания одобрила ему кредит, который погасит Россия

Зеленский заявил, что Великобритания одобрила ему кредит, который погасит Россия

Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания предоставит Киеву кредит. Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны и будут погашены за счет доходов от замороженных активов России.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
За каждый российский доллар хохлы будут расплачиваться своими жизнями и территориями.
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17 час.
федор
Мы тебя тварота наркотическая скорее погасим !!!
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17 час.
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