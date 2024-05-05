Кичә Әлмәт районы басуында 19 яшьлек егетнең гомере өзелде😢 Бәләкәйдән ятим калган Родионны әбисе үз баласы урынына күреп үстергән: «Радикны үз балам кебек үстердем.
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Кичә Әлмәт районы басуында 19 яшьлек егетнең гомере өзелде😢 Бәләкәйдән ятим калган Родионны әбисе үз баласы урынына күреп үстергән: «Радикны үз балам кебек үстердем.