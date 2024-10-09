Парламент КНДР одобрили поправки к конституции об избирательном возрасте

Верховное народное собрание Корейской Народно-Демократической Республики одобрило изменения в конституцию, касающиеся изменении возраста, в течение которого граждане могут пользоваться избирательными и трудовыми правами.
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