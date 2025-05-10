Главные заявления Владимира Путин на пресс-конференции: участие мировых лидеров в праздновании Дня Победы говорит о консолидации;несмотря на угрозы и шантаж, на юбилей Победы приехали некоторые европейские лидеры, Москва ценит их мужество;Россия рано или поздно начнет двигаться к восстановлению … .