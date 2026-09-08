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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пресс-атташе «Металлурга» о том, что надо сделать КХЛ, чтобы хоккей стал еще популярнее: «Меньше протоколов. Всегда пытаюсь провести журналистов поближе к команде, но охрана может не пустить»

Тренер-оператор и пресс-атташе «Металлурга» Алексей Мишуков высказался о том, что нужно сделать, чтобы хоккей в России стал еще популярнее.

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