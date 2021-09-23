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Уточнили, кому увеличат пенсию сразу до 18,5 тысяч рублей

Уточнили, кому увеличат пенсию сразу до 18,5 тысяч рублей

Стало известно, кому увеличат пенсию сразу до 18,5 тысяч рублей. В 2022 году страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9%.

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