"Мошеловка" предупредила о новой схеме мошенников с Россией

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Росфинмониторинга, пугая русских блокировкой счетов и требуя перевода денег на "специальные" счета.
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