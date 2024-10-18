Путина снова требуют арестовать

Людмила Редько

Монголы вообще прикольные ребята - некоторое время назад небратья пытались с них стрясти за нападение на Киевскую Русь, те ответили, что в принципе не против, но укры должны предоставить паспортные данные погибших от Батыева нашествия, для выплат компенсаций родственникам, иначе никак