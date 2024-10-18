Гений про злодейства А что там, в Бразилии должны арестовать Путина? И препроводить в казематы, как я понимаю? У братьев новая идея.
Путина снова требуют арестовать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Редько
Монголы вообще прикольные ребята - некоторое время назад небратья пытались с них стрясти за нападение на Киевскую Русь, те ответили, что в принципе не против, но укры должны предоставить паспортные данные погибших от Батыева нашествия, для выплат компенсаций родственникам, иначе никак
Ответить
11 час.
Александр Штам
ИТАК: Ждём чего ?
Ответить
4 час.
grunbik06mailru
Ну что Вы, как можно .Надо в социальный дом престарелых: подгузники, градусники и кашки..😆
Ответить
3 час.
Свежие комментарии