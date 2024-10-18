Медвежий угол
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Медвежий угол

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Путина снова требуют арестовать

Путина снова требуют арестовать

Гений про злодейства А что там, в Бразилии должны арестовать Путина? И препроводить в казематы, как я понимаю? У братьев новая идея.

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Комментарии
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Людмила Редько
Монголы вообще прикольные ребята - некоторое время назад небратья пытались с них стрясти за нападение на Киевскую Русь, те ответили, что в принципе не против, но укры должны предоставить паспортные данные погибших от Батыева нашествия, для выплат компенсаций родственникам, иначе никак
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Александр Штам
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