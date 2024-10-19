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Будет расценено как объявление войны: КНДР сделало предупреждение за один дрон

Будет расценено как объявление войны: КНДР сделало предупреждение за один дрон

Северная Корея расценит как объявление войны следующий разведывательный дрон из Кореи Южной.Власти КНДР заявили, что расценят, как объявление войны хотя бы ещё один беспилотник, запущенный со стороны Южной Кореи.

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